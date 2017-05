Fyramålsskytt när LFC krossade Göteborg

Linköpings nederlag mot Rosengård senast verkar inte ha satt några djupare spår. Efter 5-1 mot Göteborg är tabelltvåan i allra högsta grad tillbaka på vinnarspåret. Tongivande segerorganisatör blev ett av nyförvärven för säsongen, Maja Kildemoes, för dagen uppflyttad i anfallet från sin ytterbacksposition.



Hon gjorde sitt allra första allsvenska mål när hon petade in en retur redan i den åttonde minuten. Men den danska landslagsspelaren var inte färdig där.



På tilläggstid i den första halvleken serverades hon en frispark utanför straffområdet och drog till direkt - och bollen seglade över Göteborgs målvakt Fanny Lund. Och Kildemoes skulle hinna med två till innan kvällen var över. I den 75:e minuten satte hon 4-1 när hon snappade upp en boll nära mål och rullade in den bakom Lund. 5-1 kom strax före full tid när hon dundrade in bollen på hörna.



Göteborg hade lite känning i början av den andra halvleken när man reducerade till 2-1 efter en snabb omställning där inhopparen Rebecka Blomqvist petade in Pauline Hammarlunds inspel. Men efter en lurig frispark av Marija Banusic, snabbt slagen till Jonna Andersson som sköt in 3-1 med en yttersida, var hemmalagets seger aldrig riktigt hotad.



Linköping hakar därmed på Eskilstuna i toppen av tabellen och är fortsatt en poäng bakom serieledaren.