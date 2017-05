Tågförseningar efter nedriven kontaktledning

Under reparationsarbetet hålls bara ett spår öppet, vilket påverkar både fjärrtåg och Östgötapendeln. Under morgonen ställdes vissa avgångar in och ersattes med buss.

Prognosen för när felet ska vara åtgärdat är satt till klockan 18, fram tills dess kan resenärer få räkna med viss försening.