Oppositionen: May använder attacken i London som politisk bricka

– Nu får det vara nog. När det gäller att agera mot extremism och terrorism, så måste saker förändras, sade premiärminister Theresa May när hon talade till nationen utanför premiärministerbostaden nummer 10 Downing Street på söndagen.

Hon pekar bland annat på möjligheter att hålla misstänkta extremister internerade längre, nya lagar som gör det möjligt att kontrollera internet bättre, mer pengar till säkerhetsorganisationerna och möjligheter att bryta sönder det hon kallade för segregerade samhällen i landet.

Men Theresa Mays politiska motståndare var omgående starkt kritiska. De anklagade premiärministern för att använda terrordådet som en bricka i kampanjen inför nyvalet till parlamentet nu på torsdag. Och de påpekade, att den ansvariga för dagens politik kring terrorhot och militant islamism är Theresa May själv. Den politiken ligger på inrikesministerns bord och det är den post som Theresa May själv hade under sex år, från 2010 och fram till att hon utsågs till premiärminister i fjol.

Sju personer rapporteras hittills döda efter terrordådet. Och för minst 21 av de närmare femtio skadade uppges tillståndet vara kritiskt. Bland de skadade finns flera poliser som försökte stoppa gärningsmännen men som knivskars under försöken.

Det finns inga uppgifter om svenskar bland de som dödades eller skadades, men ambassaden följer utvecklingen, säger man på UD:s presstjänst. Australien, Frankrike, Spanien och Tyskland har meddelat att man har medborgare bland de skadade.

Attacken inleddes med att gärningsmännen i en hyrd skåpbil mejade ner folk på den välkända bron London Bridge. Därefter hoppade de tre gärningsmännen ut ur bilen och sprang in i ett område med många barer och restauranger i närheten och attackerade människor med knivar.

Polisinsatsen sent i går kväll har samfälligt hyllats. Det tog åtta minuter från det första larmsamtalet, till dess att de tre gärningsmännen hade skjutits ihjäl av polis mitt under pågående knivattacker.