Studentstrategin får tummen upp

– Det tror jag verkligen. Det visar att de tycker studenter är en viktig målgrupp och vill belysa det. Vilket är jättekul, säger han.



Kommunen har tagit fram en studentstartegi som det ska fattas beslut om till midsommar.

Studentstrategin grundar sig på tio punkter som studentkårerna Lintek, Stuff och Consensus själva tagit fram. Det handlar om sådant som cykelvägar, inflytande över stadens utveckling och ett bra näringsliv.



Kommunen och de övriga medverkande i arbetet bland dem univeristetsledningen, Region Östergötland och näringlivet, har slipat på förslagen och nu är strategin klar för beslut.



En målsättning är att fler ska trivas under studietiden och stanna även efter examen. Kårordföranden Erik Claesson igen:



– Just nu är det väldigt många som flyttar från Linköping när man är klar med sin utbildning, vilket är synd.



Idag flyttar sjuttio procent av de färdiga studenterna, enligt kommunen. Erik Claesson ser inte minst näringingslivet som viktigt för att minska procenten.



– För att få studenter att stanna så behöver man utveckla näringslivet. Söka dra in fler företag och göra det mer attraktivt att också stanna kvar. Det ger ju en mångfald i vilka olika arbeten och arbetsområden som finns.