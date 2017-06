Förlust för U21-landslaget - Wahlqvist fick gå av i halvlek

Målchanserna var få, och matchen slutade alltså med förlust med 0-2 mot Danmark.



Om bara några dagar är det premiär i U21-EM.

– Helt klart finns det saker vi måste förbättra, säger förbundskaptenen Håkan Ericson till C More.

Två av IFK Norrköpings tre spelare i truppen fanns med från start, Linus Wahlqvist och Filip Dagerståhl, men Wahlqvist lämnade matchen i halvlekspausen med ett sår i ansiktet efter att han fått en smäll av en dansk spelare.



Framåt hade Sverige väldigt svårt att skapa målchanser under hela matchen.

– Det finns positiva sekvenser i matchen och vi har kombinationer där vi är på väg att komma igenom. Men vi blir lite för omständliga när vi ska sätta dit den, säger förbundskaptenen, som trots insatsen inte är orolig inför EM-turneringen.





Han såg hur Rasmus Nissen Kristensen utnyttjade en av Danmarks möjligheter i matchen när Sveriges försvar agerade passivt efter cirka en timmes spel. Från straffområdeslinjen placerade han in bollen med vänsterfoten inför närmare 5 000 åskådare på Olympia.



I slutminuterna kom också andra målet.



Mikkel Duelund drog i väg ett avslut som Sveriges målvakt Tim Erlandsson - en av sex svenska spelare som byttes in redan direkt efter paus - borde ha tagit. Kanske är därmed Anton Cajtoft, som spelade de inledande 45 minuterna, förstavalet för Ericson i premiären mot England den 16 juni.



Sverige åker till mästerskapet på måndag.

– Det ska bli väldigt intressant och skoj, säger Ericson.