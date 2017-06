Fordon beslagtaget efter misstänkta dubbelmordet

Polisens presstalesperson Fredrik Kliman berättar för P4 Östergötland att man bland annat beslagtagit ett fordon.

– Det finns vissa omständigheter som gör att det här fordonet är intressanta för utredningen, berättar Kliman.

Han vill inte gå in på hur fordonet är intressant men säger att polisen kan gå in mer på det under dagen när man vet mer.

Samtidigt säger Kliman att polisen är i behov av fler tips från allmänheten när det gäller dubbelmordet i Mantorp.

– Vi vill gärna att människor som har sett nåt den senaste tiden hör av sig till polisen på nummer 114 14.

När eller hur personerna dödats är oklart och ingen misstänkt är gripen.

Det är oklart hur och när det misstänkta dubbelmordet ägt rum men enligt polisen vittnesuppgifter ska paret ha setts vid liv innan helgen.

-Vad det egentligen handlar om håller vi på att ta reda på. Om det handlar om ett rån eller någon annan typ av brott har vi inte kunnat bekräfta än, säger Fredrik Kliman.

En anhörig hittade de två avlidna personerna i huset utanför Mantorp i Mjölby kommun. Polisen larmades vid 18-tiden, och bekräftade vid klockan 21 att två fall av mord utreds.