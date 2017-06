LFC vann och utökade serieledningen

Stor del i vinsten hade landslagsbacken Jonna Andersson.



På tisdag tar Pia Sundhage ut truppen som ska spela EM i Nederländerna om en knapp månad. Vänsterbacken Jonna Andersson, som har startat samtliga landskamper under 2017, visar fin form för Linköping.



Andersson, ett ständigt hot på vänsterkanten med sina inspel, slog två inlägg som resulterade i mål. Det första sprang Kvarnsvedenbacken Johanna Axfeldt dråpligt in i eget mål och betydde 2-1-ledning för LFC.



Det andra inlägget serverade Kristin Minde, som behärskat bredsidade in segermålet 3-1 på volley. Målet kom strax efter att Kvarnsveden träffat ribban.

Marija Banusic blev också målskytt för Linköping, hennes sjätte för säsongen. En spelare som har gjort betydligt fler är motståndarlagets Tabitha Chawinga.



Malawiskan nätade för sjätte matchen i rad, på vilka hon gjort tolv mål. Mot Linköping blev det två nya fullträffar. Chawinga sprang igenom från knappt halva plan och placerade in 1-1. Nästa mål var lika kyligt efter ett väggspel med anfallspartnern Lova Lundin.



Chawinga toppar skytteligan på sammanlagt 14 mål, fem mer än tvåan Linda Sällström, Vittsjö.



Linköping toppar damallsvenskan med 24 poäng, fem före nya tvåan Rosengård och trean Eskilstuna. Rosengård vann enkelt mot Vittsjö med 3-0 medan Eskilstuna förlorade mot Piteå med 0-1.

Matchfakta

Linköpings FC - Kvarnsveden 3-2 (1-1)



1-0 Marija Banusic (8), 1-1 Tabitha Chawinga (41), 2-1 självmål (51), 3-1 Kristine Minde (60), 3-2 Tabitha Chawinga (62).



Varning, Kvarnsveden: Robyn Decker.

Domare: Tess Olofsson, Malmö.

Publik: 876.



Linköping (4-3-3): Cajsa Andersson - Jessica Samuelsson, Janni Arnth, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson - Tove Almqvist, Claudia Neto, Emma Lennartsson - Kristine Minde (Maja Kildemoes 61), Marija Banusic (Alva Selerud 46), Emmaliina Tulkki (Lina Hurtig 85).



Kvarnsveden (4-4-2): Jenny Wahlén - Robyn Decker, Melisa Hasanbegovic, Marie Salander, Johanna Axfeldt (Lovisa Lennartsson 81) - Agnes Dahlström, Elizabeth Addo, Julia Roddar, Armisa Kuc (Lara Ivanusa 72) - Lova Lundin (Elin Danielsson 86), Tabitha Chawinga.