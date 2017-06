Lägre betalt för videovård pressar företag

Från halvårsskiftet betalar landsting och regioner 650 kronor per samtal till företagen. Idag betalar de 1 200 kronor per samtal.



– Våra interna kostnader ligger någonstans runt tusen kronor så det är klart att det blir svårt att jobba vidare i samma hjulspår när vi har en intäkt som är lägre än kostnaden vi har för att producera själva tjänsten, om vi säger att vårdbesöket är en tjänst, säger Daniel Persson.



Tjänsten kan komma att förändras men Daniel Persson tror på framtiden för nischen.



– I takt med att hela samhället digitaliseras så måste delar av sjukvården också digitaliseras, säger han.



– Det kommer inte att finnas en digital lösning som blir den optimala för alla patientkategorier. Det gäller att vara kreativ i hur vi ska hitta nya samarbeten och inte bara låsa fast oss vid en och samma modell.



Men tills vidare så fortsätter ni som vanligt?



– Ja, det kommer vi att göra.



På vårdcentralen i Söderköping, som drivs av ett privat företag på uppdrag av Region Östergötland, är Sakarias Mårdh vd. Han säger att det nya priset på 650 kronor per videoläkarsamtal är en godtagbar nivå.



– Den är väl relativt rimlig. I och med att vi har en fysisk vårdcentral också. Det står och faller inte med den digitala vårdcentalen.

--Men det är fortfarande så att det kostar en del med teknikutveckling och det kostar en del att ha bemanning så att nu är det precis slimmat vad det kostar oss att driva.



Tekniken med läkarsamtal via dator eller smartphone finns på andra håll i världen också.



– Men nu är det ju så att Sverige ska bli bäst på e-hälsa innan 2025. Då får vi nog lägga på ett kol för att hitta sådana här lösningar som är långsiktigt hållbara också.

– Det måste till en bättre tillgänglighet och kan man få det via videosamtal i en app i telefonen så - helt klart är det här en del av framtiden och någonting som kommer att utvecklas, säger Sakarias Mårdh.