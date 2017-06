Semestertider är inbrottstider

– Traditionellt har man sett semestertider som inbrottsperioder men det har förändrats lite med åren. Vi har sett att det är mer fördelat över året, säger Carl-Fredrik Jerrhage, förundersökningsledare vid polisen region Öst.

Enligt statistik från polismyndigheten har det hittills i år anmälts 145 inbrott eller inbrottsförsök i bostäder till polisen i Östergötland vilket är färre jämfört samma period de senaste tre åren.

Under förra året anmäldes totalt 513 försök eller fullbordade bostadsinbrott i Östergötland. De flesta av brotten ägde rum under januari följt av mars månad men fortfarande är det så att många inbrott sker under sommarmånaderna när folk är bortresta.

Just nu, berättar Carl-Fredrik Jerrhage är det ganska lugnt med inbrott i de kommuner där han jobbar, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Men man ska alltid vara förberedd på att det kan hända.

– Jag anser att man alltid ska se till att man har ett bra skydd i sitt hem för att förebygga de här brotten, säger Carl-Fredrik Jerrhage till Sveriges Radio.

Han tipsar om ett bra lås för ytterdörr och altandörr, larm och även att låta det se bebott ut när man reser är iväg för att hålla tjuven borta.

– Har ni två bilar, låt den ena stå framför huset. Har ni några trasor, häng ut dem så det ser ut som tvätten hänger ute, säger Carl-Fredrik Jerrhage.

Carl-Fredrik Jerrhage tycker att varje investerad krona i skydd är värdefull för att drabbas av inbrott är inte någon trevlig upplevelse.

– Det är en oerhörd kränkning, den som inte har råkat ut för ett bostadsinbrott kan inte föreställa sig det, säger Carl-Fredrik Jerrhage till P4 Östergötland.