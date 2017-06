Sätter press på Rosengård – efter frisparkspärla

– Linköping är bra, riktigt bra, säger Vittsjö-spelaren Johanna Andersson.

21-åriga Marija Banusic värvades från Eskilstuna United inför årets damallsvenska.



Hon har levererat från första minut i sin nya klubb men utelämnades ändå när förbundskapten Pia Sundhage tidigare i veckan tog ut sin EM-trupp till mästerskapet i Nederländerna i juli.



I söndagens bortamatch mot tabellsjuan Vittsjö gav Banusic - som kritiserat Sundhage vid flera tillfällen under åren - ett nytt svar på tal på fotbollsplanen.



Den formstarka anfallaren skruvade in matchavgörande 1-0 på en frispark nära Vittsjös straffområde, i den 33:e matchminuten, och firade överlyckligt. Hennes sjunde mål på åtta seriematcher ger en delad tredje plats i skytteligan, men alltså ingen plats i EM-truppen.



Regerande svenska mästaren Linköpings andra och avslutande mål gjordes av Banusics norska anfallskollega Kristine Minde, som rakade in 2-0 i den 46:e minuten.

Resultatet speglade inte matchen då bortalaget hade 17 avslut på mål – där endast två gick in.

– Kunde gjort fler mål, men vi vinner matchen och håller nollan, det är det viktiga, säger målskytten Minde.

Trots hemmaplan fick Vittsjö fick inte låna bollen överdrivet mycket.

– Vi får helt enkelt träna mer inför torsdagens match mot Hammarby, säger Vittsjö-spelaren Johanna Andersson.



I och med segern och de tre poängen sätter Linköping ytterligare press på tabelltvåan Rosengård som nu är åtta poäng efter i en haltande tabell. Storlaget från Malmö tar emot Limhamn Bunkeflo på måndagen.