Lagkänslan kan ge Sluts United SM-guld i roller derby

Klubben startades så sent som 2014 och förra året vann laget division 1 och kvalade sig in till elitserien. Under året som gått har laget klarat sig bra med fyra vinster och en förlust, och i helgen är det slutspel med semifinal och eventuellt final vid SM-veckan i Borås.

Både Jessica och Tova betonar att det framför allt är lagkänslan som är den största faktorn till att det gått så här bra så snabbt.

– Många poängterar att vi inte har några stjärnor i laget. Vi ser till att göra varandra bra, säger Jessica.

– Många är dedikerade även utanför planen och på träningar och vi har en väldigt bra tränare. Det är inte så att vi är mediokra roller derby-spelare utan vi är alla förstås skitbra, skrattar Tova.

Roller derby är en fullkontaktsport som utövas på rullskridskor inomhus på en oval bana. Sporten utvecklades i USA under 1930-talet och var ursprungligen en underhållningssport.