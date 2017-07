Norrköping föll på hemmaplan

IFK Norrköping har Europa League att tänka på mitt uppe i den allsvenska kampen. Senast i torsdags tog sig klubben till den tredje kvalomgången via totalt 6-0 mot Prishtina från Kosovo. Och nu på torsdag väntar Trakai, Litauen. Matcherna kommer tätt, men orkar Norrköping?

Andra raka allsvenska förlusten kan mycket väl innebära att de realistiska möjligheterna att in i det sista utmana Malmö FF om guld redan är borta. Avståndet till MFF är sex poäng och dessutom har Norrköping en match mer spelad.



Flera spelare såg slitna ut mot Elfsborg, inte minst i försvaret. Linus Wahlqvist, som ständigt placeras i utländska klubbar, var sig inte alls lik.



Simon Lundevall är snabb, kvick och avig, men Wahlqvist stod på hälarna och det gav Lundevall fritt fram till Elfsborgs ledningsmål. Lundevall vände enkelt bort U21-landslagsbacken och placerade in 0-1.



Bara minuten (34:e) senare kom nästa smäll - och på nytt var Norrköping ytterst passivt. Den här gången var det mittbacken Jón Gudni Fjóluson som inte hängde med. Issam Jebali kom där Lundevall störtade fram dryga minuten tidigare. Men Jebali valde att spela snett inåt bakåt. Alex Dyer fick mer eller mindre öppet mål.



De individuella misstagen var konsekvenser av kollektiva tillkortakommanden, enligt Norrköpings manager Jens Gustafsson. I halvtid sade han till C More:

– Vi hamnar i omställningar som inte är till vår fördel där Elfsborg slår sönder oss. Vi får inte lockas i väg utan måste hålla ihop laget.



Bättre samlade och med betydligt högre aggressivitet höjde Norrköping sin prestationsnivå markant direkt i andra halvlek och bara tre minuter in i den kom reduceringen. Sebastian Andersson vräkte sig raklång och nickade in David Moberg Karlssons högerinlägg.



Filip Dagerstål, Wahlqvist och Fjoluson hade utmärkta kvitteringschanser i en näst intill konstant och kompakt anstormning, enbart avbruten av den utmärkte Simon Lundevall, som prickade ribbans överdel och tvingade Michael Langer att tippa en frispark till hörna.



Lundevall hade marginalerna med sig nästa gång han fick en huvudroll. TV-bilder visade att han fällde Gudmundur Thórarinsson i slutminuterna men Mohammed Al-Hakim blåste inte för vad som såg ut som en klar straff.



I stället tryckte inhopparen Emir Bajrami in 3-1 för Elfsborg i slutminuterna sedan Lundevall på nytt träffat ribban.

IFK Norrköping – Elfsborg 1-3 (0-2)

Målen: 0-1 (33) Simon Lundvall, 0-2 (35) Alex Dyer, 1-2 (49) Sebastian Andersson, 1-3 (88) Emir Bajrami.

Varningar, IFK: David Moberg Karlsson. Elfsborg: Adam Lundqvist.

Domare: Mohammed Al-Hakim, Västerås.

Så spelade IFK: Michael Langer – Linus Wahlqvist, Andreas Johansson, Jón Gudni Fjóluson, Christopher Telo – David Moberg Karlsson (Gudmundur Thorarinsson in 66), Filip Dagerstål (Andreas Blomqvist in 78), Daniel Sjölund, Niclas Eliasson – Sebastian Andersson, Kalle Holmberg.

Publik: 9325.