Så är tillgången på östgötska kräftor

– Just nu verkar det vara sent, de verkar ha mjuka skal och är lite mindre. Så säsongen är senare än premiären, säger fisketillsynsmannen Claes Wadsten.



Från klockan 17 på fredag och följande helger fram till den 10 september får alla fiska kräftor i Vättern utan tillstånd. Men det finns några regler, bland annat är maxantalet burar sex per person och minimimåttet för kräftor är tio centimeter. Michael Bergström på länsstyrelsen i Jönköping jobbar med fisketillsyn på Vättern. Enligt yrkesfiskare som han pratat med i Östergötland har fångsterna av kräftor börjat stiga efter en trög start.

– Beroende lite på var man fiskar i sjön, så kan man ha hyggligt kräftfiske om man börjar fiska på fredag.



Premiärhelgen lockar ofta flest kräftfiskare, Michael Bergström berättar att ungefär 100 till 150 båtar brukar vara ute på Vättern då. Motala och Vadstena är extra bra platser att fiska kräftor på.

– Det finns campingplatser och bra iläggning för båtar. Det är inte så djupt där ute och hela Motalaviken är lite skyddad när det blåser sydligt.

2010 fick yrkesfiskarna drygt 140 ton kräftor i Vättern. Sedan dess har det minskat och de senaste åren har yrkesfiskarna fått runt 95 till 110 ton per år.

– Sedan har vi ju mörkertalet, vi vet inte hur mycket allmänheten fiskar, säger Mikael Bergström.



Men något som är säkert är att det är väldigt populärt att fiska sina egna kräftor.

– Framför allt Vätternkräftor, som är erkänt goda och lever i rent vatten.