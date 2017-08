Sørensen visade LFC vägen

– Det kom ett jättebra inlägg (från Kosovare Asllani). Sedan kommer jag rakt in i boxen. Det var bara att nicka in den, säger Nicoline Sørensen i LFC. Hon gjorde mål redan efter tre minuter och skulle göra ett till innan den första halvleken var över.

LFC var det klart bättre laget och gav inte Örebro någon större chans att komma in i matchen mer än att de bjöd på en riktigt farlig målchans. Men då fanns den nyinsatte backen Kristine Minde där. Hon lyckades reparera sitt eget misstag och få bort bollen tillsammans med målvakten Cajsa Andersson.

Linköping har omsatt en del spelare under EM-uppehållet. Kosovare Asllani var tillbaka och har fått mycket uppmärksamhet under den senaste tiden. Men en som också tog för sig var just Nicoline Sørensen. Hon var nöjd med lagets insats.

– Det var lite misstag i spelet. Men vi har varit bra genom hela säsongen så det är okej. Jag tycker att vi gör en bra match.

Nicoline trivs bra i sin nya miljö.

– Jag trivs jättebra. Tjejerna är jättesnälla och jag har kommit bra in i laget. Det känns helt riktigt.

Damallsvenskan

Linköping-Kif Örebro 5-0 (3-0)

1-0 Nicoline Sørensen (4), 2-0 Marija Banusic (26), 3-0 Nicoline Sørensen (38), 4-0 Marija Banusic (74), 5-0 Maja Kildemoes (88).

Domare: Sara Persson, Rävlanda.

Publik: 1 156.

Nicklas Pettersson

