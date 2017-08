Andra förlusten i år för Linköping

Det regerande svenska mästarlaget kom till start med sex raka segrar och utan att ha släppt in ett enda mål i de tre senaste matcherna. Det enda laget som slagit Linköping i år var Rosengård, i maj.



Tabellsexan Piteå, däremot, hade förlorat de två senaste matcherna och inte vunnit på drygt två månader.



Men det var ett piggt Piteå som redan i den sjätte minuten gjorde 1-0 då lagkaptenen Josefin Johansson klippte in bollen otagbart i det vänstra krysset. Tre minuter senare nickade Hanna Pettersson in 2-0.



Och i inledningen av andra halvlek kom 3-0-målet genom Nina Jakobsson. Hanna Pettersson, som ju gjorde ett mål, svarade för framspelningen till de övriga Piteå-målen. Hilda Carlén gjorde en mycket bra insats i Piteå-målet. Men två gånger fick hon kapitulera, dels när Marija Banusic sköt ur snäv vinkel, dels på stopptid när Lina Hurtig slog in Linköpings andra mål.

– Vi skärpte till oss i slutet mot första, men det ville sig inte idag, säger Lina Hurtig.

Linköpings serieledning kan krympa till två poäng om tvåan Rosengård slår Limhamn/Bunkeflo om en vecka.



Eskilstuna är kvar på tredje plats efter 1-0-segern över tabelljumbon Kif Örebro.