Tusen timmar film granskas i jakten på dubbelmördare

Detta i arbetet med det olösta dubbelmord där ett par i övre medelåldern hittades mördade i sin bostad för tre månader sedan.



Samtidigt har polisen hittat andra brott som har likheter med Mantorpsfallet att studera närmare. Patrik Sjögren är tillförordnad utredningsledare vid Polisen i Linköping.



– Det finns flera fall där det finns likheter. Både i Sverige och internationellt.



Vilka brott och på vilka platser vill polisen idag inte gå närmare in på. Men Patrik Sjöberg tror att man har goda möjligheter att lösa fallet trots att det nu gått tre månader sedan mordet paret upptäcktes mördade i sitt hus på landet utanför Mantorp.

– Jag tror att de här personerna fortfarande kan befinna sig i Sverige. Åtminstone måste de vid den här tidpunkten har vistats i Sverige och förmodligen under en viss tid kring brottet också. Men jag tror fortfarande att de kan vara kvar i Sverige.



Polisen ska nu gå igenom över 1000 timmar film från ett 30-tal bevakningskameror. Men en viktig film saknas. Den som skulle kunna identifiera vem som använde det mördade parets bankkort i en bankomat i Borensberg 30 minuter från mordplatsen klockan 16.10 söndagen den 11:e juni. Men just där hade kameran varit ur funktion under en tid.



– Vi håller det för osannolikt att det skulle vara gjort av någon person som inte har koppling till gärningsmannen eller gärningsmännen såtillvida att det inte är förövarna själva som har gjort det.



Över 300 topsningar har genomförts för att säkra DNA. Hittills utan någon matchning mot någon tänkbar förövare. Ytterligare 1 200 topsningar återstår att genomföra. Och för det tjugotal poliser som idag arbetar med utredningen väntar ett tidskrävande arbete



– Med den takten vi arbetat nu med topsningar så rör det sig om cirka ett och halvt år. Men det är också litet beroende på hur stor resursfördelning är och hur mycket personal som finns i utredningen.