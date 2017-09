Problem med skadegörelse vid Ektorpsskolan

– Det är helt förskräckligt tycker jag, säger Marika Andersson rektor på Ektorpsskolan.

Skadegörelserna började under sommaren men problemen har fortsatt även när höstterminen har kommit igång. Det handlar om fönsterrutor som krossats, lyktstolpar har vandaliserat och det har även eldats på skolgården, berättar Marika Andersson.

Igår eftermiddag brann det också vid skolan. Det var en kraftig brand på skolans fasad men räddningstjänsten lyckades släcka branden snabbt. Polisen misstänker att branden var anlagd och en anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats.

Enligt Marika Andersson är det inte skolans elever som ligger bakom vandaliseringen.

– Nej, enligt de rapporter som vi har fått så är det äldre ungdomar som gör det, säger Marika Andersson.

Oron för skolungdomarnas säkerhet ledde också till att en av skolans rektor uppmanat föräldrar att inte låta deras barn vistas på skolgården efter skoldagens slut.

– Det är klart att vi är oroliga över det. Det här är inte okej. Så här ska det inte vara i vardagen, betonar Marika Andersson.

Samtidigt har kommunen beslutat att sätta in väktare som patrullerar på skolgården. Både polis och sociala myndigheter är inkopplade för att komma åt problemet. Patrik Persson säkerhetssamordnare vid Norrköpings kommun säger att det är viktigt att personal och elever känner sig trygga i skolan och det är just därför de har satt in väktare som patrullerar i skolområdet.

– Det är otroligt tragiskt att det blir den nivån av skador. Men det som är mest tragiskt är hur otrygga personal och eleverna känner sig i den här situationen, säger Patrik Persson säkerhetssamordnare vid Norrköpings kommun.