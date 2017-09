Straffar avgjorde SHL-premiären för Linköping

Gustavsson var tillbaka i SHL och Karlstad efter åtta år i Nordamerika, men han fick en tung start mot sin ex-klubb. Färjestad gick i mitten av första perioden fram till 2-0, efter att Michael Lindqvist och Rasmus Asplund prickat in varsin puck i Gustavssons plockhandskryss.



I slutperioden bjöd två snabba utvisningar in gästerna i premiärmatchen. Först styrde Mathis Olimb in Linköpings reducering innan Chad Billins bombade in 2-2 bara 66 sekunder senare.



Johan Ryno fick chansen att avgöra för Färjestad i förlängningens slutsekunder, men "Monstret" räddade straffen utan större bekymmer. Avgörandet dröjde till straffläggningen, då Stefan Steen räddade samtliga LHC-straffar samtidigt som Åslund hittade rätt för FBK.