Norrköpingsbor nominerade till Jazzkatten

Ellen Andersson kommer från Norrköping liksom Anton Forsberg som spelar i bandet.

Vinnare i sex olika kategorier ska delas ut under Jazzkatten-galan den 10 oktober på Fasching i Stockholm - och nu är det bestämt vilka som har nominerats.



I kategorin Guldkatten, som i fjol gick till Monica Dominique, tävlar saxofonisten Bernt Rosengren, gitarristen Jojje Wadenius, organisten Merit Hemmingsson, sångerskan Nannie Porres och sångaren Svante Thuresson, enligt ett pressmeddelande.



Saxofonisten Karolina Almgren är nominerad i kategorin årets musiker. Hon konkurrerar med pianisten Martin Sjöstedt, trumpetaren Goran Kajfes, trombonisten Mats Äleklint och trumslagaren Robert Ikiz.



Bland övriga priser finns kategorierna årets musiker, årets grupp, årets kompositör och årets nykomling.



Under galan, som sänds live i Sveriges Radio P2, uppträder också bland andra fjolårets Guldkatten-vinnare Monica Dominique och Filip Jers, som då utsågs till årets musiker. Även bland andra Ellen Andersson Quartet, som är nominerad i två kategorier i år, kommer att uppträda.



Guldkatten: Bernt Rosengren, Jojje Wadenius, Merit Hemmingson, Nannie Porres, Svante Thuresson.



Årets musiker: Goran Kajfes, Karolina Almgren, Martin Sjöstedt, Mats Äleklint, Robert Ikiz.



Årets grupp: Bohuslän Big Band, Ellen Andersson Quartet, Norrbotten Big Band, Perssons Sexa, Sisters of Invention.



Årets kompositör: Alberto Pinton, Johan Lindström, Malin Wättring, Oskar Schönning, Peter Danemo.



Årets nykomling: Amanda Ginsburg, Ellen Andersson Quartet, Felisia Westberg, Henning Ullén, Oskar Lindström.