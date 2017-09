The Project startade på en nyårsafton 2013 av Daniel Ahlin och Stefan Kronqvist. Daniel som spelar lead gitarr har tidigare bakgrund som coverbandsvirtuos och har mer en 20 års erfarenhet av olika musikstilar. Stefan är en veteran inom genren Death Metal vilket hörs i hans tekniska trumspel. Lars Björkens som axlar den taktfasta kompgitarren har medverkat i många band inom Death Metal och punkscenen och startade 2015 tillsammans med Peter Gunnarsson som är en erfaren basist.

Peter har även han medverkat i många olika rock och bluesband. På senare tid har vi hittat en kompetent sångare som heter Simon Östman som har gjort att cirkeln är sluten. Sammansatt så är The Project en mix av olika stilar vilket speglar bandnamnet. Just nu så är The Project inne i studion och ska spela in den första fullängdaren.