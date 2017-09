Förlust för Linköping mot Lakers

Ett fartfyllt och aggressivt Linköping snodde åt sig tvåmålsledningar inte mindre än tre gånger. Först fram till 2-0 efter mål av Kristian Näkyvä och Jakob Lilja. Sedan Andrew Gordon både till 3-1 och 4-2.

Om det inte vore för Viktor Fasths storspel i kassen hade östgötarna säkerligen dragit ifrån ännu mer.

Men Växjö vägrade att ge upp.

Trots att gästerna låg under med 2-4 inför den sista perioden - då man dessutom inledde med en spelare utvisad i nästan två minuter - lyckades laget kämpa sig tillbaka och hämta upp igen.

Linus Fröberg kastade sig och tryckte in reduceringen - innan Andrew Calof kvitterade till 4-4 i Power Play efter att hemmabacken Anton Karlsson klacken in pucken. Det här fick Linköping rejält i gungning och Växjö var närmast ett segermål under ordinarie tid.

Vinstpucken kom efter bara 22 sekunder av förlängningen då Robert Rosén frispelade tvåmålskytten Tuomas Kiiskinen.