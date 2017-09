Åk till Mars – via Norrköping

Det är i Norrköpings Visualiseringscenter som besökare snart ska kunna se visualiserad data från Mars.

Det berättar Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering på Linköpings universitet och direktör för Visualiseringscenter i Norrköping.

– Idag kunde jag visa de första resultaten av projektet där jag tar med mig människor ut i världsrymden och landar på Mars yta på ett sätt som man aldrig tidigare gjort. Det är verkligen som att man är på plats och tittar, säger han.

Anders Ynnerman förklarar att det handlar om mer än en ny film av Mars.

Istället sker allt i realtid och är helt interaktivt, som ett dataspel. Det är dessutom datadrivet, det vill säga, det är riktiga forskningsdata som används. Besökaren i centrets domteater landar på Mars och ser hur det verkligen ser ut.

Planetens yta visas med 25 centimeters upplösning med hjälp av bilder som tagits av rymdsonder i omloppsbana runt Mars.

Att vi nu kan besöka vår grannplanet på detta sätt är alltså det senaste resultatet av samarbetsprojektet Open Space som startade för ungefär ett och ett halvt år sedan.

Medverkande är bland andra Nasa, New York University och inte minst Linköpings universitet som leder projektet. Tillsammans har de utvecklat mjukvaran Open Space, som alltså är verktyget för att kunna visualisera data från rymden, berättar Anders Ynnerman.

– Det här är ett verktyg där vi verkligen utforskar data som kommer från en massa olika källor, och det kallas för Open Space, och det är en öppen mjukvara, säger han.

Under hösten kommer specialvisningar anordnas med visualiserade resor till Mars. Under 2018 kommer detta att föras in i centrets ordinarie visningsschema.