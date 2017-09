LHC avgjorde efter förlängning

När lagen möttes igen, så var det gästande Linköping som avgjorde i förlängningen och vann med 4-3.

-Det här höjer vårt självförtroende, sade målskytten Andrew Gordon.



I tisdags möttes lagen i Linköping och då krävdes det förlängning innan Luleå kunde avgöra och vinna med 3-2. Nu var det gästande Linköping som inledde målskyttet i mötet mellan åttan och nian i SHL, då Anton Karlsson satte sitt första mål för säsongen efter knappt åtta minuter.



Innan den första perioden var över hade Niklas Olausson och Einar Emanuelsson vänt på matchen till Luleås fördel, det sista målet på ett dragskott med halvminuten kvar av perioden. Båda var målskyttar även i tisdagens möte.



Luleå imponerade med många snabba och fina kontringar och på en sådan kunde Pontus Själin öka på till 3-1 i andra perioden genom att sätta pucken mellan Jonas Gustavssons benskydd. Det skedde dessutom när Linköping hade powerplay.

-Vi måste bli bättre i powerplay, sade Linköpings lagkapten Niklas Persson till C More i periodpausen och det var förståligt efter 0-1 på åtta minuters spel i numerärt överläge för Linköping.



Persson kunde dock glädja sig åt att gästernas spel i fem mot fem funkade bra. Som när Sebastian Karlsson satte 2-3 och Jakob Lilja prickade in 3-3 innan nio minuter gått av sista perioden.



Matchen gick till förlängning och där avgjorde Andrew Gordon med sitt tredje mål för säsongen när han åkte in i mitten och sköt.

-Jag ville in i mitten för jag visste att vi hade folk framför mål och då kan allt hända, sade han till C More.