Guldryck av Linköping

Djurgården besegrades med 2-1 och bakom båda LFC-målen låg Kosovare Asllani. Det tog 20 minuter innan guldmaskineriet i Linköping kom igång. Den höga pressen gav utdelning och resulterade i två mål på två minuter.



Först hamnade en oförmögen djurgårdsrensning i Linköpings ägo. Marija Banusic hittade Kosovare Asllani och den senare spelade bollen snett bakåt från kortlinjen. Där dök Kristin Minde upp och kyligt placerade in 1-0 i hörnet målvakten kom ifrån.



När Djurgårdens backlinje sedan stressade ut bollen till en Linköpingshörna var det dags för Asllani att servera igen. Hennes hörna hamnade hos en omarkerad Anna Oskarsson och försvararen nickade kraftfullt in 2-0.

-Sista 20 var riktigt bra från oss, sade framspelaren i halvtid till SVT.



Sedan flytten hem till Linköping från Manchester City har Asllani, från sin centrala position på mittfältet, gjort fyra assist på sex matcher.

-Det är väldigt kul att få spela en central roll och få vara med i speluppbyggnaden mer och styra spelet. Det passar mig bra, sade hon.



Djurgårdens form - tre segrar och två oavgjorda matcher - de fem senaste matcherna imponerade. Joel Riddez lag hade dessutom gjort mål i samtliga matcher i år. Så även den här eftermiddagen på Stockholms Stadion.



Med tio minuter kvar fick LFC-målvakten Cajsa Andersson problem med en inåtskruvad hörna och styrde bollen i stolpe. I sin iver att rensa undan knäade medspelaren Maja Kildemoes in bollen i eget mål. Men Linköping höll undan.



Efter Rosengårds förlust (1-2) i Skånederbyt mot Kristianstad - Malmö-lagets fjärde raka match utan seger - krävs något extra för att LFC ska tappa greppet om andra raka SM-guldet och klubbens tredje totalt. Med fem omgångar kvar leder östgöterskorna med nio poäng.



Närmast väntar 16-delsfinaler i Champions League för guldkandidaterna. Linköping åker till Cypern för att möta Apollon och Rosengård reser till Rumänien för match mot Olimpia Cluj.



I övriga damallsvenska matcher tog bottenlaget Hammarby en viktig 1-0-seger mot Eskilstuna. Kvarnsveden tappade poäng (2-2) efter ett sent självmål i streckmatchen mot Göteborg. Tabelljumbon Örebro, som kryssade senast mot Rosengård, förlorade mot Piteå med 0-2.