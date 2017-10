IFK Norrköping trivs på Tele2

2-0 mot Hammarby gör att klubben är med i fajten igen om medaljer och spel i Europa League.

Arkitekten bakom segern: dansken Alexander Jakobsen, i somras värvad från Viborg i danska ligan och en man med ett rykte.



För två år sedan kastades han ut från Falkenberg sedan han gått till angrepp mot en lagkompis med en ispåse. Men Jens Gustafsson, Norrköpings manager, visste att Jakobsen kan spela fotboll också och alla är vi ju värda en andra chans. Jakobsen har tagit den.



I Gustafsson 3-4-3-system trivs han ypperligt som kantspelaren som gärna får dra sig inåt i en klassisk innerposition.



Det var där han kom i sjätte minuten. Och Mats Solheim fick ett mindre trevligt minne. Hammarbys vänsterback satte sig på rumpan när Jakobsen sulfintade. Avslutet var det heller inget fel på. Ett lågt, hårt vristskott i Johan Wilands bortre hörn.



Jakobsen var inte klar där.

Daniel Sjölund, 34, vann veteranduellen med Kennedy Bakircioglu, 36, spelade in till Simon Skrabb som släppte till Jakobsen. Dansken tittade upp och serverade lugnt islänningen Gudmundur Thórarinsson. En bredsida och det var 2-0 till Norrköping. Hur snyggt som helst var det också.



Norrköping dominerade klart med sin rörliga, lekfulla fotboll. Hammarby fick mest jaga och hoppas på kontringar.

-Det var lekstuga där ett tag, sade Arnór Smárason, Hammarbymittfältaren till C More.



Jakobsen till kanalen i halvtid:

-Jag var tvungen att ge något tillbaka efter mitt mål. Vi jobbar bra för varandra, skapar många chanser. Fortsätter vi så här och håller oss kompakta, kommer det att gå bra.



Jakob Michelsen, Hammarbytränaren, plockade ut både mittfältaren och lagkaptenen Kennedy Bakircioglu och mittbacken Marcus Degerlund i halvtid. Rebin Asaads och Oscar Krusnells gav den spelmässiga effekt han ville ha. Men inte den resultatmässiga.



Johan Wiland höll Hammarby kvar i matchen med dubbelräddningen med en kvart kvar. Först parerade han Jakobsens skott, sedan täckte han Nikola Tkalcics närskott.



Med fyra omgångar kvar är Norrköping tabellfyra på 43 poäng, fyra bakom trean AIK och en före femman Häcken. Hammarby parkerar i ett ingenmansland, med nio poäng upp till bronset och lika många ned till Jönköping och kvalplatsen.