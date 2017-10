Linköpingstjej håller tal i FN

Hanna Bergman, 21, från Linköping är i New York för att representera Sveriges unga i FN:s generalförsamling. På tisdag ska hon hålla tal inför församlingens tredje utskott, där man jobbar med frågor som rör mänskliga rättigheter.

– Talet handlar om inkludering, mänsklig säkerhet och jämlikhet. Det kombineras med bland annat klimatförändringar, prioriteringar i världen och gender-based violence, säger hon.

Hon har ett 1-årigt mandat via Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer att vara den som representerar unga svenskar i FN. Nu är hon på uppdrag i New York i två veckor och sätter sig in i dagsaktuella frågor och FN-dokument. Målet är att få med unga i samtalet om säkerhet.

– Det är tuffa ämnen men jag hoppas få lite genomslag i alla fall och att det kan leda till några intressanta diskussioner, säger hon.

Förutom att vara Sveriges enda ungdomsrepresentant i FN:s generalförsamling är Hanna Bergman även vice ordförande i Fler Unga och politiskt aktiv i Unga Feminister.