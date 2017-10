Surbullar invaderar surbullestan

Agneta Skarp Scenograf och kostymör har haft en tuff månad med att hitta hitta tidsenliga kläder till alla textilarbetarna.

– De här kläderna kommer från flera olika ställen bland andra länsteatern i Örebro, Östgötateatern, Teater Leo i Linköping, berättar Agneta Skarp.

Produktionen av filmen "Moa Martinsson landsmodern" är i full gång. En del av scenerna ska spelas in i Norrköping där författaren växte upp som dotter till ylleväverska. Och idag ska en stor scen med spelas in. Agneta Skarp har haft fullt upp med att åka runt för att hitta klädesplagg till alla 200 statister. Kläderna är nu på plats och den stora utmaningen just nu för Agneta och hennes kollegor är att hjälpa alla 200 statister att ta på sig kläderna å sminkas inför filminspelningen.

- Vi har tre timmar på oss och två hundra statister vi ska klä, inte ens en minut per person säger Agneta Skarp med ett leende.

På den korta tiden ska de skapa göra statisterna till en grå massa av fattiga, smutsiga textilarbetare.

– Moa Martinsson skriver hur kladdig man var i ansiktet utav oljan som sprutade från maskinerna och de kallades för surbullar som ursprungligen kommer från den sura lukten av vått ylle. Lukten satte kvar i hår och kläder på arbetarna och blev deras kännetecken.