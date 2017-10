Linda vill beröra på ett kärleksfullt sätt

Linda har bland annat medverkat i olika lokala körer och diverse projekt som solist genom åren. Hennes första singel "Don't Give Up On You" fick utmärkelsen till månadens bästa osignerat i tidningen Gaffa (dec. 2015).

Lindas andra singel "The River" klev in först som bubblare på Svenska Närradiolistan och hamnade sedan som listetta våren 2016.

Även den tredje singeln "Breathe" hamnade på Svenska närradiolistan i början av 2017.