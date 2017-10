Hon har hjälpt 3 184 människor att se bättre

Under nio dagar har Sigrid Kenell och elva kollegor rest runt med tusentals glasögon i bagaget för att hjälpa människor med synundersökningar och glasögon.

Resultatet: 3184 peruaner ser nu bättre och får därmed helt nya förutsättningar att klara sitt arbete och gå i skolan.

Inför resan skänkte svenska folket rekordmånga glasögon, hela 81 540 par samlades in under förra året via Synoptiks butiker runt om i landet.

Efter sju hjälpresor och 21 129 hjälpta medmänniskor planerar "Optiker utan gränser" redan nu sin åttonde resa våren 2018.

Skänk dina gamla glasögon till insamlingen här!