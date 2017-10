IFK-förlust – SM-guldet till MFF

Anders Christiansen satte 3-1 med i 84:e minuten med en drömträff.

Annars såg det ut som om Malmö FF skulle få vänta på guldfirandet. Norrköping dominerade den första halvleken och tog rättvist ledningen efter ett välplacerat långskott av David Moberg Karlsson.

Malmös Carlos Strandberg erkänner att det fanns viss nervositet.

– Det har varit lite nervöst. Vi har haft chans att avgöra tidigare då vi tappat poäng, men idag tog vi tillvara på chanserna, säger Strandberg till Radiosporten.

För Malmö kom ut som ett annat lag i andra halvlek och just Strandberg satte kvitteringen. Med en halvtimme kvar att spela tryckte danske mittbacken Lasse Nielsen in sitt första mål för säsongen på hörna och Malmö hade 2-1 och guldläge.

Norrköping hade sedan flera lägen till kvittering, innan Christiansen punkterade matchen med sin drömträff. Malmö FF har därmed vunnit SM-guldet för andra året i rad.

– Jag tycker att Malmö med Magnus Pehrsson som tränare varit ett spelmässigt betydligt skickligare lag 2017 än 2016. Malmö är hästlängder före de andra allsvenska lagen, säger Henriksson.

Magnus Pehrsson njuter av guldet.

– Det känns fantastiskt bra. När jag vann SM-guld som spelare med Djurgården spelade jag inte några matcher. Så det här känns som det första riktiga. Så nu vill man bara vara i den här stunden och sen vill man antagligen snabbt ha mer, säger Pehrsson till Radiosporten.

IFK Norrköpings lagkapten Andreas Johansson hade förstås ett annat känsloläge efteråt.

– Tung förlust. Vi gör en jättebra första halvlek, sedan är vi inte tillräckligt med på tårna i början av andra. Malmö gör det förstås jättebra där. Vi kom inte upp i den nivån behöver göra för att slå dem, sa Johansson.

IFK Norrköping - Malmö FF 1-3 (1-0)

1-0 (9) David Moberg Karlsson, 1-1 (49) Carlos Strandberg, 1-2 (61) Lasse Nielsen, 1-3 (84) Anders Christiansen.

Varningar, IFK: Gudmundur Thórarinsson, Eric Smith, Daniel Sjölund. MFF: Lasse Nielsen, Rasmus Bengtsson.

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.

Så spelade IFK (3-4-3): David Mitov Nilsson - Eric Smith (Nikola Tkalcic in 61), Andreas Johansson, Jón Gudni Fjoluson - Linus Wahlqvist, Gudmundur Thórarinsson, Daniel Sjölund, Simon Skrabb - David Moberg Karlsson (Johannes Vall in 90), Kalle Holmberg (Arnor Sigurdsson in 81), Alexander Jacobsen.

Publik: 13 769.