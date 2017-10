Räddningsledaren: Branden är inte under kontroll just nu

Branden bröt ut vid midnatt och spred sig upp på vinden och byggnaden är delvis förstörd. Räddningstjänsten försöker nu att rädda delar av förskolan.

Ingen person ska vara skadad men förskolan Smultronet håller stängt i dag.

Kommunen försöker nu att få tag på föräldrar som har barn på förskolan för att informera om vad som har hänt.

Förskolan i paviljongerna precis bakom har också bestämt sig för att stänga och skicka hem barnen under dagen. Det beror inte på grund av spridningsrisk, utan för att de saknar el och vatten.

– Vi har inte branden under kontroll just nu, men om en liten stund är det tänkt att vi ska ha det helt under kontroll, säger räddningsledare Samuel Karlsson.

Polisen misstänker att förskolebranden i Norrköping är anlagd och har startat en förundersökning om mordbrand.