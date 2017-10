Linköping pressade hårt men lyckades inte

Det var Tim Söderlund som började målskyttet. I fjol blev det tre mål på hela säsongen.



Nu har den kvicke Skellefteåforwarden redan prickat rätt fem gånger. Med det är 19-åringen tillsammans med Joakim Lindström bäst i Skellefteå.



Matchens första mål var en delikatess. Söderlund slet helt enkelt åt sig pucken vid tekningspunkten, fintade Linköpings målvakt Jacob Johansson och satte elegant upp trissan i krysset.



Båda lagen har haft en skakig inledning på serien. Båda topptippade men med formkurvor á la berg och dalbana.



Skellefteå har inte alls övertygat som man brukar på hemmaisen men inledde ändå bäst och utökade ledningen till 2-0 efter 8.09 i den andra perioden. Det var Bud Holloway som höll sig framme på en målvaktsretur.



Linköpings svar kom några minuter senare. Skellefteå hade just klarat av spel i numerärt underläge men orkade inte få pucken ut ur försvarszonen. Östgötarna pressade hårt och Mathis Olimb kunde till slut slå in en reduceringspuck från nära håll.



Den ängslighet och tveksamhet som präglat Linköpings spel under hösten var plötsligt som bortblåst och gästerna pressade stenhårt efter reduceringen. Tränaren Dan Tangnes har efterlyst mera kaxighet från sitt manskap. Det fick han med råge ju mer matchen led och stundtals var det riktigt heta känslor på isen.



Linköpings jakt på en kvittering var intensiv och Skellefteå blev stundtals rejält tillbakatryckta. Men ett 3-1-mål i numerärt överläge av Oscar Möller efter 15.47 i den tredje perioden och ett nytt mål bara tolv sekunder senare av hans kedjekompis Joakim Lindström satte punkt för matchen.



Stor del i segern hade Skellefteås målvakt Joni Ortio. Tim Söderlund var inte heller ensam junior om att imponera. Linköpings back Adam Ginning är bara 17 år men fick stort förtroende och mycket speltid i sin fjärde SHL-match. Han har säkert en lyckosam karriär framför sig.