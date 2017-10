Förskolor drabbade av nedskräpning och vandalisering

Det handlar om allt från krossat glas till fimpar, matavfall och elskrot.



På Fröbelgården arbetar pedagogen Malle Vilchez som många gånger får plocka skräp när hon kommer till jobbet:

– Vi har hittat allt från en sönderslagen dator, matrester och kondomer. Det känns inte bra, man skulle vilja komma till förskolan och det är rent, men så är det inte, säger Malle Vilchez.

Det är tisdag förmiddag och barnen på Fröbelgården är ute och leker, samtidigt går Malle Vilchez sin städrunda på gården och med hjälp av ett redskap plockar hon upp fimpar som hon hittar vid barnens sandlåda.

– Ja, så här ser det ut när jag går ut på morgonen och plockar skräp. Jag har en tång så jag slipper ta med händerna, säger Malle Vilchez till Sveriges Radio.

Malle Vilchez och hennes kollegor är inte ensamma om att mötas av en nedskräpad eller vandaliserad förskolegård.

En rundringning som P4 Östergötland har gjort till samtliga 35 förskolechefer med verksamhet i Norrköpings tätort visar att nästan alla, 19 av de 23 chefer som svarade har eller har haft liknande problem som på Fröbelgården.

Mest förekommande är det här under den varma årstiden då det hänger människor på gårdarna under kvällar och nätter. Förskolecheferna ger exempel till P4 Östergötland på hur det kan se ibland flera dagar i veckan under den perioden med krossade fönsterrutor och glasflaskor, eldade leksaker, spyor vid entrén och matrester.

På en förskola har man även hittat spår från missbrukare i form av kanyler och tabletter.

Malle Vilchez känner sig frustrerad av nedskräpningen som drabbar barnen.

– Jag blir upprörd av det här. Vi kan ju inte göra något åt det, vi får bara ta hand om resterna, säger Malle Vilchez till P4 Östergötland.