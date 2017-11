Överfullt med post i matbutiken

Handlare Anders Skott i Linköping guidar runt i sin matbutiks proppfulla postrum.

– Nu Handlare Anders Skott i Linköping guidar runt i sin matbutiks proppfulla postrum.är allt upplockat idag. Och nu är det fullt runt om, även på golvet. Och vi har extrahyllor här borta. Alla har blivit tagna på sängen av att det är en sådan hysterisk utveckling, säger han.

På måndag öppnar Postnord ett nytt postutlämningsställe i Linköping och tidigare i år öppnade man bland annat i Nykyrka norr om Motala och i Mjölby.

Enligt Svensk handel ökar e-handeln med i genomsnitt 20 procent per år i Sverige. Paketen har blivit både fler och större - idag köps även skrymmande saker som teveapparater och inredning via nätet.



Utvecklingen märks hos handlare Anders Skott. Men när Postnord ville ha en större yta i butiken så blev beslutet istället ett nytt postombud på en bensinstation en bit bort.



– Det är Postnord som väljer att öppna ett nytt utlämningsställe och så får vissa av våra kunder hämta sina paket där istället. Risken är att vi tappar kunder. Men vi har valt att satsa på mer försäljningsyta istället för lageryta för postpaket, säger Anders Skott.



En del boende i området är upprörda över att behöva ta sig till det nya utlämningsstället för att hämta sina paket framöver. Alla får inte närmare till det nya postombudet. Kunden Hans Gunnar Isaksson känner sig inte drabbad själv men har förståelse för dem som tycker det är besvärligt.



– Det blir liksom en extra resa i princip för att hämta paket och det är klart att det är smidigare att hämta det här, säger han.



Idag finns drygt 1600 postombud för Postnord i landet och bara i år har man snart öppnat ett 70-tal nya utlämningsställen. Dessutom finns det andra aktörer på samma marknad.



Men några nygamla postkontor blir det inte - trots all e-handel, det säger teamchef Ove Eriksson på Postnord.



– Att gå tillbaka till ett postkontorsnät är ingen lösning. Vi skulle inte kunna klara det med de öppettiderna och den kapacitet som behövs.



I matbutiken i Linköping jobbar Ewa Vallén i postluckan den här dagen. Hon tror förändringen med fler utlämningsställen blir bra.



– Då kanske det blir lite lugnare för oss och då kanske man kan göra saker som man inte hinner med annars. Till exempel plocka varor som ska vara här i livsmedelsbutiken.



Och Stefan Engström som just hämtat ut ett brev tycker att systemet med postombud är bra.



– Det ökar tillgängligheten mot tidigare när det var bara på postkontor och lite mer begränsade öppettider.

Handlar du när du är här och hämtar brev?

– Det händer att man passar på.