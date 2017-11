Bil började brinna under färd

Klockan 18:20 under söndagskvällen fick räddningstjänsten in ett larm om en bil som ska ha börjat att brinna under färd på Gamla Övägen i Norrköping.

Personen som färdades i bilen ska ha larmat själv och när räddningstjänsten kom fram så var bilen övertänd.

– Nu är det värsta släckt, säger Stefan Hagdahl som är inre befäl.

Det är ännu oklart vad branden beror på. Enligt räddningstjänsten så kommer inte trafiken att påverkas.