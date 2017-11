Televote har funnits i snart ett år och är baserade i Norrköping.

Televote har spelat bl.a. på Locations East och på en av Klubb Republiks jubileumskvällar sommaren 2017. Medlemmarna har spelat i andra konstellationer tidigare ex. Tonarvet. I nuläget håller Televote på att spela in låtar som kommer att släppas under våren.

Televote älskar att skapa och att spela musik. Dom vill fånga gunget och känna att det sprids över hela kroppen och in i själen.