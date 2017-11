LFC till kvartsfinal i Champions Leauge

Linköpings FC fick under onsdagen en perfekt avslutning på säsongen genom att slå tjeckiska Sparta Prag hemma med 3-0 och totalt 4-1.



Hur toppar man ett SM-guld från säsongen innan?



Jo, genom att året därpå inte bara ta andra raka titeln – utan dessutom ta sig till kvartsfinal i Champions League.



Linköping klarade 1-1 i bortamötet mot Sparta Prag förra onsdagen och följde upp genom att avgöra hemma i en drabbning där östgötskorna hade till stora delar full kontroll.



Tillsammans med 701 åskådare fick man jubla ännu en gång den här hösten.



Hurtig satte 1-0



Redan efter fem minuter sköt danska mittbackstjärnan Janni Arnth i ribbans underkant, men ledningsmålet dröjde till 18:e minuten då svenska landslagsforwarden Lina Hurtig pangade upp bollen i krysset.



Precis som i första åttondelsfinalen svarade alltså Hurtig för ett mycket viktigt mål - denna gång efter en läcker framspelning av Jonna Andersson.



LFC hotade dessutom med en vass aktion av Kristine Minde, som bröts i sista sekund, och en nick tätt över ribban av Anna Oskarsson på hörna.



Frånsett en farlig kontring av Andrea Staskova skapade gästerna ingenting i första halvlek. Däremot var Irena Martinkova nära att kvittera efter paus då hon fick en bra träff – men Cajsa Andersson sträckte ut i sin fulla längd och räddade.



Minde avgjorde



Linköping agerade betydligt mer försiktigt i andra halvlek, samtidigt som ett desperat Sparta Prag – tvunget att göra mål – lyfte upp sitt lag och oroade mer.



Men i 78:e minuten rullade en frispelad Kristine Minde in 2-0 efter snyggt förarbete av Maja Kildemoes – ett mål som knäckte tjeckiskorna.



Sedan skapade LFC lägen på löpande band och Nicoline Sörensen kunde även placera in 3-0 förbi Megan Lynn Doresey i Prags mål.