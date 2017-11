ETC Norrköping läggs ned

Idag informerades de anställda på ETC att alla papperstidningar som inte når upp till pressstödsnivån kommer att lägga ned, det skriver Medievärlden idag.

Totalt är det 15 ETC-tidningar som berörs av nedläggnigen och orsaken är enligt ETC:s ansvarige utgivare, Johan Ehrenberg att tidningarna inte når upp till presstödsnivån på 1500 prenumeranter.

Bland de tidningar som läggs ned finns förutom ETC Norrköping, även ETC Jönköping och ETC Växjö.

Enligt Medievärlden riskerar ett 20-tal anställda att bli uppsagda.