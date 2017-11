Det var i en intervju här i P4 Östergötland som Camilla Egberth i en debatt med Pia Hjelmars man hävdade att en till honom närstående person skrivit hotfulla kommentarer på facebook.

Pia Hjelmar medger att hon skrivit en kommentar på kommunens facebooksida, apropå miljöministerns besök , som innehöll ett emojihuvud med en pistol riktad mot sig.

– Men det är allmänt vedertaget att det betyder "just shoot me now". Jag orkar inte mer. Jag hade ingen tanke på att hota någon.