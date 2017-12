Stark insats av Malin i London

De svenska landslagsryttarna toppade 1,50-hoppningen i London.



I stenhård internationell konkurrens vann Fredricson före Baryard Johnsson.



Stora delar av världens hopparelit är i Olympia i västra London och i en av uppvärmningsklasserna inför helgens världscup och grand prix imponerade de svenska stjärnorna.



Fredricson har sitt i särklass bästa år bakom sig i karriären och han ser ut att avsluta det med stil. Förra helgen kom han trea i Top 10-finalen i Genève med Christian K. Nu drev han Zaloubet över samtliga hinder och var snabbast (51,75 sekunder) av de tolv felfria ekipagen. Marginalen ned till Baryard Johnsson på Second Chance var mindre än en sekund.



Seger var värd cirka 62 000 kronor. Även Baryard Johnsson såg till att kunna unna sig lite julshopping på Oxford Street. Andraplatsen gav runt 50 000 kronor. I en av torsdagens tidigare klasser kom Baryard Johnsson dessutom sexa på Indiana.



Fredricson satsar mot världscupfinalen i Paris i vår, men han har haft en något trög höst i kvalet och är i poängbehov. Inför söndagens tävling står han på 13 poäng.



Just nu är landslagskollegan Henrik von Eckermann tvåa i det europeiska kvalet med 40 poäng och i praktiken klar för finalen. Med 24 poäng är Douglas Lindelöw näst bäste svenske ryttare i sammandraget och ligger bra till för kvala in till Paris.



Tävlingarna i Olympia avslutas med ett grand prix på måndag kväll.