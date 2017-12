Ny prognos: Här är chansen till en vit jul störst

Men osäkerheten kring om det blir en vit jul eller inte är fortfarande stor. Erling Brännström, meteorolog på SMHI, berättar att det kommer in kallare luft i veckan. Samtidigt pekar prognosen på att det just under julafton kan komma en tillfällig period med mildare väder.

– Men den här prognosen är väldigt osäker, de senaste dagarna har vi fått många olika bud på lågtrycksbanor och det kommer påverka vilken vädertyp vi får under julhelgen, säger han.

Hör hela prognosen i ljudklippet ovan.