Psykvården nekade kvinna med suicidbeteende

Men psykvården tar inte emot henne. Och polisen kan inte hålla kvar henne, skriver TT.



I onsdags eftermiddag kom ett larm om att en kvinna legat på järnvägsspåren. Tågtrafiken stoppades och kvinnan fördes till sjukhus.



Några timmar senare befann sig kvinnan på spåren igen. Trafiken stoppades på nytt och polisen beslutade att omhänderta henne med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Hon kördes till sjukvården, men fick senare lämna.

– De gör ju en undersökning och sedan vidtar de de åtgärder som de anser vara nödvändiga, säger Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisen region Öst.



Historien upprepades under torsdagseftermiddagen. Men den här gången tog sjukvården inte ens emot kvinnan.

– Nu har vi ett svårt läge. Vi har tagit med personen till polisstationen, säger Thomas Agnevik.

– Rent juridiskt har hon gjort sig skyldig till bötesbrott, olovligt beträdande av spårområde. Vi har ingen möjlighet att hålla kvar henne, säger Thomas Agnevik,



Senare vände sig polisen till socialtjänsten för att kvinnan ska få hjälp.



Johan Arén, vårdenhetschef vid akuten på Universitetssjukhuset i Linköping, säger i en skriftlig kommentar till TT att "vi kan inte yttra oss i enskilda patientfall och kan därför inte gå in på några omständigheter kring det fall ni frågar efter".



Han säger vidare att "generellt gäller att en vårdintygsbedömning ska göras, för att bedöma om personen ska tvångsomhändertas. För att uppfylla kriterierna för ett psykiatriskt tvångsomhändertagande enligt lag, ska personen ha behov av psykiatrisk slutenvård under 24 timmar, neka vård, ha en allvarlig psykisk störning och vara en uppenbar fara för sig själv eller andra".



Alfred Skogberg, generalsekreterare för organisationen Suicide Zero, blir upprörd när han hör om det inträffade.

– Det är uppenbara systembrister. Politiker, vården och hela samhället måste inse att det här med psykisk ohälsa är någonting vi måste ta på akut allvar, säger han.



Skogberg säger att det finns fyra steg som måste tas för att förebygga självmord.

– Det första är att man förebygger att psykisk ohälsa uppstår. Sedan ska man lära sig att känna igen varningstecken på psykisk ohälsa så tidigt som möjligt, att man sätter in skyndsam och adekvat hjälp. Den hjälpen måste följas upp och utvärderas.