LHC:s Chad Billins i USA:s OS-trupp

I samband med att "Winter Classics" avgjordes under nyårsdagen så passade också USA på att presentera herrarnas och damernas ishockeytrupper till de olympiska spelen i Pyeongchang, Sydkorea, i februari.



SHL-spelarna Chad Billins, Linköping, Noah Welch, Växjö, Ryan Gundersen, Brynäs, ingår i förbundskapten Tony Granatos 25 man stora herrtrupp. Utöver spelare från SHL hittar man amerikaner från KHL och från de finska, tyska, schweiziska högsta ligorna. Med i truppen finns också spelare från NHL:s farmarliga AHL och från collegeligan (NCAA).



Lagkapten i det amerikanska laget kommer att bli den just nu klubblöse men ack så NHL-meriterande Brian Gionta, som har över 1 000 NHL-matcher i bagaget.



Än så länge har bara en målvakt tagits ut, Ryan Zapolski som spelar för finska Jokerit i KHL. Ytterligare två kommer att tas ut senare i januari.



SHL-amerikanernas OS-chanser ökade markant när NHL tog beslutet att inte släppa några spelare till de olympiska spelen.



I damernas OS-trupp så tog sig Modos amerikanska back Sidney Morin in i en trupp som annars dominerades av spelare från ligor i Nordamerika.



Vinter-OS 2018 går av stapeln 8 februari-25 februari.