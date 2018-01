Här välte lastbilssläpet och ingen kommer förbi

Släpet ska enligt räddningstjänsten inte innehålla några farliga ämnen. Chauffören uppger sig ha ont i nacken men ska enligt polisen inte vara allvarligt skadad. Bärgare är nu vid 9-tiden på plats och just nu beräknas vägen kunna öppnas vid 11.

Trafiken som kommer väster ifrån dirigeras nu om via Gistad. Trafikanter som kommer från Norsholm uppmanas att inte svänga in på länsväg 210 utan också åka via Gistad.