LHC:s första förlust i Malmö Arena

Malmö mirakelvände senast mot Skellefteå. Nu jagade skåningarna bort ytterligare ett hemmaspöke när Linköping besegrades med 3-2. Malmö har nu fem raka segrar och tog klivet upp till en kvartsfinalplats.



I tisdags svarade Malmö för en makalös vändning mot Skellefteå. Ett 0-4-underläge förvandlades till 4-4 under den tredje periodens sex sista minuter och väl i förlängning tog Malmö hem bonuspoängen. Segern var skåningarnas första mot just Skellefteå hemma i Malmö arena.



Nu vispade Malmö bort ytterligare ett hemmaspöke. Linköping hade inte heller förlorat på bortais i Skåne sedan Malmö tog sig tillbaka till SHL säsongen 2015-2016. Nu sprack den sviten när Malmö var hypereffektivt under den första perioden. Hemmalaget hade nio skott mot Jonas Gustavsson i Linköpingsmålet - tre av dem gick i mål.



Stefan Warg hade inte gjort mål på 143 matcher i ishockeyns högsta serie - i den 144:e matchen spräckte 27-åringen sin målnolla när han skickade in 1-0 efter knappt sju minuter. Precis innan hade Daniel Olsson Trkulja prickat ribban för bortalaget.



Tre minuter senare soloåkte lagkaptenen Fredrik Händemark in 2-0 när han tufft skar in framför Gustavsson.



Malmös tredje mål var signifikativt för Linköpings passiva försvarsspel. Gustavsson räddade två gånger om, men fick inte hjälp av utespelarna, och backen Jens Olsson kunde sätta sitt sjätte mål för säsongen.



Senast mot Skellefteå klev Malmömålvakten Oscar Alsenfelt av isen när gästerna ledde med 4-0. Nu var han tillbaka mellan stolparna när Jonas Gunnarsson var sjuk och Alsenfelt höll denna gång nollan fram till 7.25 in på den tredje akten. Då skickade Tony Mårtensson in en slumppuck fram till 1-3.

Målet verkade bli en påminnelse för hemmalaget att stora ledningar går att tappa i ishockey. Linköping tryckte på rejält och i spel sex mot fem satte Niclas Lundgren ytterligare en reduceringspuck med 49 sekunder kvar att spela. Närmare än så kom dock aldrig Linköping.

Matchfakta

Malmö - Linköping 3-2 (3-0, 0-0, 0-2)



Första perioden: 1-0 (6.43) Stefan Warg (Rhett Rakhshani), 2-0 (9.42) Fredrik Händemark (Jens Olsson, Tuukka Mäntylä), 3-0 (12.52) Jens Olsson (Marcus Sylvegård, Fredrik Händemark).



Tredje perioden: 3-1 (7.25) Tony Mårtensson (Nick Sörensen, Derek Roy), 3-2 (19.11) Niclas Lundgren (Andrew Gordon, Mathis Olimb).



Skott: 15-32 (9-11, 2-6, 4-15).



Utv, Malmö: 2x2. Linköping: 3x2.



Domare: Linus Öhlund, Älvsbyn, och Tobias Björk, Boden.



Publik: 5 523.