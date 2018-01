Här firas Trettondag med klassisk musik

Trettondagsafton är en klassiskt konsertkväll och just klassisk musik i alla dess former är det som Norrköpings symfoniorkester bjuder på i sin konsert "Gyllene upptakt" som just nu hålls i De Gerhallen i Norrköping.

Festligheterna började redan klockan fyra i eftermiddags med musik av Svenska Salongsorkestern, en orkester med delar av musikerna från Norrköpings symfoniorkester.

Klockan fem började den stora konserten och då bjöds det på musik av bland annat stora namn som Puccini, Strauss och Rossini.

Trettondagsaftonskonserter är en tradition med anor och Norrköpings symfoniorkester har hållit konserter på Trettondagsafton i flera decennier.

– Det är en jättegammal tradition för just Norrköpings symfoniorkester, säger Richard Michelin som spelar fiol i orkestern.

Och konserterna är välbesökta.

– Det är väl det att man kanske vill förlänga helgerna och feststämningen litegrann. Det är sista chansen innan vardagen pockar på, säger Richard Michelin.