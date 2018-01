Monstret stoppade Skellefteå

Säkert försvarsspel och en felfri Jonas "Monstret" Gustavsson låg bakom trepoängaren.



Linköpings första mål kom efter 17.10 i den första perioden. Det var Andrew Gordon som slog till efter ett snabbt anfall där kanadensaren kunde trycka in returen på sitt eget skott.



Spelet böljade fram och tillbaka. Skellefteå hade initiativet men Jonas Gustavsson storspelade i målet med god hjälp av uppoffrande lagkompisar. Tränaren Dan Tangnes ville se att alla spelare tog ett större ansvar än de gjort i den senaste förlustmatchen mot Malmö. Han fick som han ville och frustrerade hemmaspelare fick efter 4.26 i den tredje perioden på nytt se pucken i nätet bakom Joni Ortio i Skellefteåmålet.



Skellefteåbacken Emil Djuse slog en blindpassning rakt i gapet på Linköpings forward Olle Lycksell som helt fri med Ortio prickade in 2-0.



Ericsson tillbaka

Jimmie Ericsson gjorde efter många om och men comeback i Skellefteå. Den slitstarke forwarden fick ett snöpligt slut på förra säsongen men var nu tillbaka "på kontoret", framför motståndarkassen. Han har en bra bit kvar till sin bästa form och har den otacksamma uppgiften att ersätta avstängde Joakim Lindström i Skellefteås förstakedja.



Ändå blev det en poäng. Assisterad av Ericsson pangade Jonathan Pudas in en reducering till 1-2 efter 15.58 i den tredje perioden och gav sitt lag hoppet åter.



Ett straffmål av Nick Sörensen knapp minuten från slutet gav Linköping 3-1 men Skellefteå kunde reducera till 2-3 genom Pontus Petterström med en halv minut kvar att spela.



Våldsam anstormning

Slutet blev en våldsam anstormning från Skellefteås sida men Linköping kunde slå ifrån sig och ta tre poäng.



Båda lagen slåss för en plats ovanför kvartsfinalstrecket men Skellefteå har haft en riktigt svag period efter jul. Frånvarolistan var hur lång som helst i den här matchen på grund av junior-VM, avstängningar och skador.



Utan den avstängde Lindström har det blivit enbart förluster. Till nästa match är Skellefteåstjärnan spelklar igen. Om det räcker för att vända trenden återstår att se.