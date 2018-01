Debutanten Holmberg räddade Sverige

Efter den första halvleken i Abu Dhabi fanns det inget att skriva hem till kallare breddgrader om, varken när det kom till spelet på plan eller stämningen på de ekande tomma läktarna i Förenade arabemiraten.



För Pontus Dahlberg, som sent ersatte en skadad Peter Abrahamsson i det svenska målet, fanns det ändå lite att notera.



Åt andra hållet fanns också, om man letade, möjligheter. Men sammantaget var Sverige trögstartat i värmen.

– Jag tycker att vi äger ganska mycket boll. Vi försöker komma igenom men de gjorde det ganska tajt, sade A-landslagsdebutanten och IFK Norrköpings Jordan Larsson till C More i pausen.



Bytena gav effekt

I stället var det Estland som slog till först - med allsvensk touch. Henri Anier, tidigare i Kalmar FF, stångade sig förbi en passiv Joakim Nilsson och kunde säkert placera in ett ledningsmål med knappa timmen spelad.



Sverige behövde energi - och fick den genom några byten.



Ken Sema kom in, skapade, sprang och injicerade offensiv anfallsglädje.



Och IFK Norrköpings Kalle Holmberg, även han A-landslagsdebutant - han hittade kvitteringen.



Hittade kvitteringen

Efter att ha inlett sitt inhopp med att sumpa ett friläge fick Norrköpingsanfallaren revansch när han tio minuter från slutet vackert placerade in 1-1 från straffområdeskanten efter förarbete av Kerim Mrabti, som även han passade på att visa upp sig när han fick landslagschansen.



Holmberg var inte nöjd med "bara" en kvittering och fortsatte hela vägen till slutsignalen att ställa frågor till ett estländskt försvar som hade svårt att besvara dem.



Några fler mål hittade dock varken han eller Sverige - som fick nöja sig med 1-1 i årets första landskamp.