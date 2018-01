LHC:s segersvit bröts

Örebro har länge haft det tungt i SHL. Men för andra matchen i rad fick alltså hemmapubliken jubla åt en seger samtidigt som Linköpings segertrend slutade på tre raka trepoängare.



Det var också Örebro, som nu vunnit alla tre mötena med Linköping den här säsongen, som började piggast hemma i Behrn arena.



Redan efter drygt två minuter skickade Örebrocentern Tylor Spink in en retur i öppet bur bakom målvakten Jonas "Monstret" Gustavsson. Bara ett par minuter senare kvitterade Linköpings Patrick Mullen från backposition. Men efter en kvart direktsköt Libor Hudacek in 2-1 till Örebro efter en fin diagonalpass från Marcus Weinstock i spel fem mot fyra.

– Libor backade bra där och jag vet att när han får pucken i de där lägena så har han ett bra skott, sade Marcus Weinstock till C More.



Men Linköping tog över spelet efter första periodpausen och skapade flera farliga lägen framför Eero Kilpeläinen i Örebrokassen - men mellanperioden förblev mållös. I den tredje perioden fick Linköping klara sig utan superhete Nick Sörensen som tvingades utgå skadad. Innan mötet med Örebro hade forwarden gjort poäng i sju raka matcher.



59 sekunder in i tredje perioden utökade Tom Wandell Örebros ledning till 3-1 efter en elegant uppåkning i spel fem mot fyra.



Men knappt tre minuter senare dunkade Niclas Lundgren välplacerat in reduceringen 3-2 till Linköping. Och lite senare kvitterade Olle Lycksell som kom in i matchen när Nick Sörensen tvingades lämna isen.



Ett par minuter in i förlängningen avgjorde sedan forwarden Daniel Viksten när han tryckte in 4-3 i öppen bur, efter fint förarbete av Jonathan Andersson. Viksten gjorde därmed mål i andra matchen i följd.

Matchfakta

Örebro-Linköping 4-3 efter förlängning (2-1, 0-0, 1-2, 1-0)



Första perioden: 1-0 (2.23) Tylor Spink (Jere Sallinen), 1-1 (5.30) Patrick Mullen (Fredrik Karlström, Chad Billins), 2-1 (15.18) Libor Hudacek (Marcus Weinstock) spel fem mot fyra.



Tredje perioden: 3-1 (0.59) Tom Wandell (Gustav Backström), 3-2 (3.32) Niclas Lundgren (Derek Roy, Andrew Gordon), 3-3 (8.28) Olle Lycksell (Derek Roy, Andrew Gordon).



Fjärde perioden: 4-3 (2.28) Daniel Viksten (Jonathan Andersson, Sakari Manninen).



Skott: 38-32 (11-10, 8-10, 15-12, 4-0).



Utv, Örebro: 3x2. Linköping: 5x2.



Domare: Daniel Winge, Leksand, och Wolmer Edqvist, Grums.



Publik: 4 840.