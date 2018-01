Ekonomi påverkar hjärt- och lungsjukdomar

Det är en slutsats man redan nu kan dra i SCAPIS som är den största svenska medicinska studien som någonsin genomförts i Sverige.

En av de sex studieorterna i landet är Linköping, där har man nu genomfört över 4,000 personundersökningar för att lära sig att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.



Carl Johan Östgren är ansvarig professor för SCAPIS Linköping



– När vi väl satte igång den förste oktober 2015 så har det gått förvånansvärt bra med tanke på att det här är den största och mest komplexa forskningsstudie inom hjärt-, kärl och lungområdet som någonsin genomförts i Sverige.



I 28 månader har nu forskningsstudien SCAPIS pågått. Den ska avslutas den siste juli. 30 000 svenskar i åldern 50-64 år har däri fått genomgå omfattande hälsotester.



Linköpingsstudien berör 5 000 personer. Och att hitta så många frivilliga har varit lättare här än på andra orter i landet



– I vårt upptagningsområde som har varit Linköpings kommun så har deltagande varit något högre än vad man faktiskt kan förvänta sig och det har varit väldigt positivt.



Knappt 1 000 personer återstår att undersöka under våren. Men redan nu kan man slå fast att utbildning och privatekonomi är faktorer som påverkar ohälsa vid hjärt- och lungsjukdomar. I Linköping har man valt att sortera personer utifrån var man bor. Och det har gett ett tydligt resultat.



– Där ser man väldigt tydligt att de som kommer från ett lägre socioekonomiskt postnummerområde, de har i genomsnitt högre grad av fetma, de röker i högre utsträckning.



– Och de har också det som vi kallar för kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL i högre utsträckning än övriga.



– Så det finns en tydlig socioekonomiskt gradient som vi redan har kunnat se.



När all data från projektet bearbetats så finns så mycket information att det kan sysselsätta forskare och läkare i arbetet med att förebygga hjärt- och lungsjukdomar under flera årtionden framöver



– Ja, den här studien har faktiskt den potentialen att den kan leva i flera decennier framåt, avslutar Östgren.